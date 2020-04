Einen kleinen Schritt Richtung Normalität und Hoffnung für eine Zeit nach der Corona-Krise bringt die Öffnung kleinerer Geschäfte. Die Wirtschaft wird damit nach Ostern wieder etwas hochgefahren. Betriebe mit einer Fläche bis zu 400 Quadratmeter dürfen aufsperren, außerdem gibt es zusätzliche Ausnahmen für Bau- und Gartenmärkte, Pfandleiher, Waschstraßen von Tankstellen und Fahrradwerkstätten.

„Gesundheit geht natürlich immer vor, aber es ist auch wichtig, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt“, meint die Chefin des Tullner Traditionsmodehauses Nina Stift. Vom Papierfachhandel bis zum Pop-up-Shop für Genießer griechischer Delikatessen fahren etwa in der St. Pöltner Innenstadt die Rollbalken hoch. In der Kremser Innenstadt konnten fast alle Geschäfte wieder aufsperren, berichtet Stadtmarketing-Geschäftsführer Horst Berger. Die kleine Struktur der Läden komme hier den Unternehmern aktuell zu Gute. In Klosterneuburg andererseits warten einige Betriebe noch ab, wie sich die Sache entwickelt, weiß Markus Fuchs, Obmann der Kosterneuburger Wirtschaftskammer.

Es werde allerdings einige Zeit dauern, bis sich alles wieder eingespielt hat, blickt WKNÖ-Sprecher Arnold Stivanello voraus. „In der Sekunde werden die Umsätze nach Ostern nicht die sein, die es vor der Coronakrise gegeben hat“, glaubt der Obmann des Klosterneuburger Vereins Stadtmarketing Michael Reichenauer-Kofler. „Der Tenor ist gerade, dass wir frühestens Ende des Jahres wieder bei 100 Prozent sein werden“, berichtet Nina Stift, die die Textilbranche in der Wirtschaftskammer vertritt. Aus Sicht des Kremser Stadtmarketing-Chefs müsse in verschiedene Richtungen gearbeitet werden: „Das Geschäft öffnen, Abhol- oder Lieferservice anbieten und auch Verkauf über regionale Online-Shops.“

Unterstützung bei Schutzmaßnahmen

Ein Ansturm ist aufgrund der strengen Schutzmaßnahmen noch nicht zu erwarten. Pro Kunde müssen im Geschäft 20 Quadratmeter zur

Verfügung stehen, ist die Gesamtfläche nicht größer, darf nur ein Kunde nach dem anderen hinein. Eine Maske ist Pflicht. Damit die Betriebe auch Masken bekommen, gibt es auch Unterstützung von der Wirtschaftskammer. „Wir suchen und sammeln österreichweit Anbieter von Masken. Zusätzlich können sich Maskenerzeuger auf unserer Website eintragen. In die Bezugsquellen-Liste pflegen zurzeit immer mehr Anbieter ein, die in der Region erzeugen“, erklärt Stivanello.

Gebührenbefreiung und Appell für Regionales

Beim Anfahren der Wirtschaft hilft man auch vor Ort in den Städten. In der Landeshauptstadt unterstützt das Marketing St. Pölten Händler, Dienstleister und Handwerker mit aktuellen Informationen auf den Webseiten der Stadt und der Plattform STP 2020, erklärt Geschäftsführer Matthias Weiländer. Die Stadt hat zudem vorerst die Gebührenpflicht in der Fußgängerzone außer Kraft gesetzt und Bauarbeiten in der Fußgängerzone verschoben. Services der Unternehmer veröffentlicht auch das Klosterneuburger Stadtmarketing online und arbeitet an Mitteln und Wegen, die Kaufkraft zu stärken. Der Klosterneuburger Tourismusverein hat beschlossen, den Mitgliedsbeitrag vorerst nicht einzuheben.

Um jetzt die Werbetrommel für die Kremser Betriebe zu rühren, hat das Stadtmarketing einiges ausgearbeitet. „Der intensive Werbeplan läuft über Inserate, Videos bis hin zu Radio-Werbung“, erklärt Horst Berger. „Demnächst werden wir auch eine Kunden-App und den neuen Markenauftritt vorstellen.“

Steiner Seit dem Mittwoch nach Ostern können viele Betriebe wieder für ihre Kunden öffnen.

Für regionales Einkaufen appelliert Nina Stift. Sonst könne die „aktuelle Leere in der Tullner Innenstadt leicht zum Dauerzustand werden, wenn weiterhin massiv bei ausländischen Online-Giganten eingekauft wird“.

Bis sich alles wieder eingespielt hat, wird es einige Zeit dauern, meint auch WKNÖ-Sprecher Arnold Stivanello. Aber: „Es entsteht gerade viel Positives. Die Unternehmer sind flexibel – und die regionale Produktion gewinnt an Wert.“