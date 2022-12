KIPKE & „Lesehof“ der Caritas: Licht ins Dunkel-Spenden gut angelegt

Werbung

Seit 50 Jahren unterstützt „Licht ins Dunkel“ soziale Projekte in Österreich. Auch im NÖ-Zentralraum: So gibt es Unterstützung für das Sommercamp für Kinder mit psychisch kranken Eltern der Caritas St. Pölten und die Schaffung von neuem Wohnraum für Menschen mit Behinderung in Krems.

KIPKE-Sommercamp fördert soziales Netzwerk der Kinder

„Es freut mich sehr, dass wir Kindern seit über zehn Jahren mit dem KIPKE-Angebot inklusive dem Sommercamp eine Option zur Selbsthilfe ermöglichen können“, berichtet Anna Entenfellner, Leiterin der sozialpsychiatrischen Abteilung der Caritas. Seit zwölf Jahren fungiert die Caritas der Diözese St. Pölten auch als Anlaufstelle für Kinder psychisch kranker Eltern (KIPKE) sowie deren Familien.

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sollen so in ihrer belastenden Lebenssituation präventiv unterstützt werden. „In erster Linie versuchen wir den Betroffenen durch Gespräche kindgerechte Informationen über die Erkrankung ihres Elternteils näherzubringen“, erzählt Entenfellner. Aufkommende Schuldgefühle, Scham und Angst der Jugendlichen sollen dabei enttabuisiert werden. Auch das gemeinsame Erarbeiten eines Krisenplans stecke hinter der Intension des Projekts.

All diese Aspekte inkludiert auch das KIPKE-Sommercamp und fördere zudem das soziale Netzwerk der Kinder. Hier seien die Teilnehmenden fünf Tage in einem geschützten Umfeld unter Gleichgesinnten, können sich kennenlernen und austauschen. Bei Workshops soll auf spielerischer Art und Weise die persönlichen und sozialen Kompetenzen der Kinder weiterentwickelt werden.

Ursprünglich sei das Camp in Mariazell nur für Kinder zwischen sieben und 14 Jahre gedacht gewesen. Das Caritas-Team hat das Angebot jedoch erweitert. Das Interesse sei nämlich enorm groß: „Denn Jugendliche, die bereits seit ihrem siebten Lebensjahr dabei sind, möchten auch in ihrer Teenager-Zeit noch Teil des KIPKE-Sommercamp sein“, freut sich die Leiterin.

Neuer Wohnraum im „Alten Lesehof“

In der Hohensteinstraße in Krems befindet sich bereits eine Einrichtung der Caritas für Menschen mit kognitiven Behinderungen. Nun soll der „Lesehof“ mit umfassenden Adaptierungsmaßnahmen zusätzlichen Wohnraum in Nähe des Kremser Stadtzentrums schaffen.

In diesem denkmalgeschützen Gebäude, dem „Alten Lesehof“ soll neuer Wohnraum für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden. Foto: Johanna Salomon

„Dort wird eine zusätzliche teilbetreute Dreier-Wohngemeinschaft eingerichtet“, erklärt Nina Schlager von der Caritas. Insgesamt müssen dafür 343.000 Euro aufgebracht werden, über Licht ins Dunkel möchte man 20.000 Euro dafür generieren.

Das Leben in einer teilbetreuten Caritas-Wohngruppe ermöglicht ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben. Die se erhalten jedoch durch durchgehend anwesende Betreuer Unterstützung wo notwendig: Bei der Körperpflege und der Verwaltung des Geldes, begleiten bei Urlaub und Ausflügen und helfen bei alltäglichen Erledigungen wie Einkäufen.

