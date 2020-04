16 bis 18 Personen pro Stunde können bei der neuen Drive-in-Station in St. Pölten auf Covid-19 getestet werden. Seit 4. April ist die Station in Betrieb. „Die Leute sind sehr diszipliniert. Sie sind ein bisschen angespannt, aber sie sind auch froh, dass sie den Test rasch erledigen können, und bedanken sich“, berichtet Thomas Lenger vom Samariterbund im Telefonat mit der NÖN.

Jeden Tag von 8 bis 16 Uhr werden von Mitarbeitern des Samariterbundes Abstriche genommen. Etwas problematisch ist, dass auch Menschen „einfach so“ zum Testen kommen wollen. Sie werden abgewiesen. Denn wer Corona-Symptome aufweist, muss zunächst die Hotline 1450 anrufen. Über einen Amtsarzt wird abgeklärt, ob ein Test erforderlich ist.

NOEN Ärztin Johanna Pöcksteiner wird von Rettungssanitäter Patrick Mang zu Patienten gebracht.

Das Land hat mit Gesundheitsträgern und Rettungsorganisationen zusätzlich die Initiative „Arztvisite 2020“ gestartet. Notruf NÖ dient als Drehscheibe und führt die Visite mit Hilfe des Samariterbundes und des Roten Kreuzes sowie ausgewählter Ärzten durch. Auch die Böheimkirchner Ärztin Johanna Pöcksteiner übernimmt solche Visiten. Stationiert ist sie in der Dienststelle des Samariterbunds Altlengbach. Von dort wird sie von Sanitätern zu Patienten gebracht, die ärztliche Versorgung brauchen, aber nicht so schwer krank sind, dass sie ins Krankenhaus müssen. „Ich verwende bei der Visite natürlich eine Schutzausrüstung, bestehend aus Handschuhen, Overall, Schutzbrille, Schutzmaske und Schutz für die Schuhe“, berichtet die Ärztin, die derzeit in Karenz ist und tageweise Dienst macht.