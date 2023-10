Neuer Treff für Blumenliebhaber in Böheimkirchen

Die gelernte Floristin Cornelia Griessler lässt nun am Marktplatz 1 in Böheimkirchen mit Flowerfairy die Herzen von Blumenliebhabern höher schlagen. Sie vereint in ihrem Geschäft handwerkliches Geschick, Kreativität und die Liebe zur Natur.

Im Blumenladen findet man eine Auswahl an frischen Schnittblumen, die zu Blumensträußen verarbeitet werden. Grünpflanzen für zuhause oder fürs Büro, Pflanzen für Garten, Terrasse oder Balkon, aber auch Keramiken und Deko-Artikel runden das Angebot ab. „Ich möchte Emotionen und Schönheit durch Blumen ausdrücken und freue mich darauf, Blumenfreude in die Herzen aller zu bringen“, so Griessler.

Bürgermeister Franz Haunold betonte die Wichtigkeit lokaler Unternehmen und die Bereicherung, die Flowerfairy für das Zentrum darstellt.