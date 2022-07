Zeugen gesucht: Nach Zusammenstoß mit Rennradfahrer in St. Pölten

Werbung

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 14. Juni gegen 18 Uhr am Radweg Franz-Josef-Promenade in St.Pölten. Eine Frau (65) war mit ihrem E-Bike am westlichen Traisenufer unterwegs, als es laut Polizei "zu einer Berührung mit einem Rennradfahrer kam". Die 65-Jährige stürzte. Der Rennradfahrer sei stehen geblieben und habe sich nach der Frau erkundigt. Weil diese aber nur geringe Schmerzen verspürte, schickte sie den Rennradfahrer weiter. Bei einer Untersuchung im Universitätsklinikum St.Pölten stellten sich aber heraus, dass sich die Frau schwere Verletzungen im Bereich der Schulter zugezogen hatte.

Laut Polizei dürfte es sich bei dem gesuchten Rennradlenker um einen deutschen Staatsbürger, der laut eigenen Angaben Physiotherapeut sei, gehandelt haben. Etwaige Zeuginnen oder Zeugen, beziehungsweise der gesuchte Rennradfahrer werden ersucht sich mit den Bediensteten der Polizeiinspektion Spratzern in St.Pölten unter der Telefonnummer 059133- 3194 in Verbindung zu setzen.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.