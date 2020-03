Audi in St. Pölten beschädigt: Wer hat Unfall gesehen? .

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr wurde am Lidl-Parkplatz in der Mariazellerstraße 24 in St. Pölten ein Audi A6 gerammt, vermutlich von einem schwarzen VW Passat. Der Lenker beging anschließend Fahrerflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.