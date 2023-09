Neueste Ausstellung des Museum Niederösterreich nimmt mit auf Reisen

Das Museum Niederösterreich in St. Pölten öffnet seine Pforten für eine Reise durch die Geschichte des Landurlaubs in Niederösterreich. Mit der Sonderausstellung „Zimmer frei! Urlaub auf dem Land" haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, bis zum 2. Februar 2025 in die Geschichte des Urlaubens zu tauchen. Die Ausstellung bietet einen Einblick in die Kulturgeschichte des Landlebens und des Urlaubs, angefangen im Jahr 1945 bis in die Gegenwart. Dabei werden nicht nur die Erfahrungen der Gäste, sondern auch die der Gastgeberinnen und Gastgeber in den niederösterreichischen Ferienregionen beleuchtet.

Die Ausstellung ist in sechs thematischen Kapitel gegliedert. Christian Rapp, der wissenschaftliche Leiter des Hauses der Geschichte, erklärt: „Wir laden die Besucherinnen und Besucher zu einer Reise aufs Land ein, die bei der Planung und der Auswahl des Urlaubsziels beginnt." Die Ausstellung stellt Fragen nach der Wahl des Verkehrsmittels und zeigt auf, wie sich diese Entscheidungen in den letzten 70 Jahren verändert haben.

Foto: NÖ Museum Betriebs GmbH, Daniel Hinterramskogler

Ein zentrales Thema der Ausstellung ist die Begegnung zwischen Gastgebenden und Gästen. Zahlreiche Interviews mit Beteiligten finden in der Ausstellung Platz, und persönliche Objekte aus Privatbesitz verleihen der Geschichte einen ganz persönlichen Touch. Der Rundgang endet mit einem Kapitel über das Erinnern an den Urlaub und wirft gleichzeitig einen Blick in die Zukunft und die Frage nach dem Trend zu umweltfreundlichen Kurzurlauben.

Brigitta Schmidt-Lauber, Kulturwissenschaftlerin und Mitgestalterin der Ausstellung, betont: „Urlaubmachen ist ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse. Es verdeutlicht die jeweiligen Möglichkeitsräume verschiedener Menschen, Sehnsüchte und Werte sowie Selbstverständlichkeiten einer Zeit." Die Ausstellung wirft auch die Frage auf, ob der Trend zu klimaschonendem Nahurlaub erkennbar ist und ob die Sommerfrische eine Wiederentdeckung erleben wird.

Die Ausstellung „Zimmer frei! Urlaub auf dem Land" bietet jedoch nicht nur historische Einblicke. Besucherinnen und Besucher können an interaktiven Stationen teilnehmen, sei es beim Einräumen eines Kofferraums, beim Platznehmen in einem alten Zugabteil oder beim Erstellen eines Urlaubs-Selfies mit dem Hashtag #ausstellungzimmerfrei.

Ein weiteres Highlight der Ausstellung ist das Kapitel „Erinnern", in dem Besucher Postkarten aus ihren eigenen Urlauben beisteuern können, um so ihre eigenen Erfahrungen und Erinnerungen mit anderen zu teilen.

Die Vorarbeiten zu dieser Ausstellung wurden in Kooperation mit dem Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien unter der Leitung von Brigitta Schmidt-Lauber durchgeführt. Im Rahmen eines Studienprojekts beschäftigten sich acht Studentinnen und Studenten mit verschiedenen Aspekten des Urlaubens in Österreich.