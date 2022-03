St. Pölten: Apotheke Traisenpark unter neuer Leitung

Fast drei Jahrzehnte Berufspraxis in der Pharmazie bringt die neue Chefin der Apotheke Traisenpark mit. Damit kann sie das nötige Know-how vorweisen, um in die großen Fußstapfen ihres Vorgängers zu treten.

Erich Zöchling verabschiedet sich in die verdiente Pension. Ihre Leidenschaft sei die Beratung von Menschen in Gesundheitsfragen, so Michaela Millonig-Mehlführer. Die kommenden Herausforderungen wolle sie mit ihrem kompetenten Team meistern.

