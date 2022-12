Wilhelmsburger Perchtenlauf abgesagt

Werbung

Im Jahr 2000 starteten einige engagierte Personen den Versuch, die ehemalige Krampushochburg wiederzuerwecken. Josef Steigberger fertigte Masken und Kunstfelle an. Man legte fest, dass es Perchtenmasken sein sollen, denn der Krampus, so Gründungsmitglied Robert Weber, hatte in der Stadt einen eher negativen Ruf.

Schon der erste Lauf war am 7. Dezember.

Heuer wird es allerdings an diesem traditionellen Datum kein Treiben geben. Gerne hätte man den Lauf nach zwei Jahren Pause wieder veranstaltet, sagt Obmann-Stellvertreter Dominik Aigner, aber: „Es tut uns leid, heuer gibt es keinen Perchtenlauf. Die Kosten-Explosion durch steigenden Strompreise für Standln, Musik, Lichter und mehr sind nicht tragbar. Ich weiß, nicht nur die Mitglieder sind enttäuscht, auch viele Besucher.“

Tausende Zuseher früher bei spektakulären Läufen

Der Wilhelmsburger Perchtenlauf erfreute sich vor der Pandemie steigender Beliebtheit. Nach 200 bis 300 Zuschauern zu Beginn kamen Gastperchten dazu, der Zug der gruseligen Gesellen bewegte sich vom Feuerwehr-Depot bis zum Hauptplatz. Auch punkto Pyrotechnik verbesserte sich der Verein, um mehr Effekte zu erzielen. Holzmasken wurden dazugekauft, Ziegenfelle aus Mariazell erworben. Musikuntermalung mit Lautsprechern folgte.

Weitere Mitglieder wurden aufgenommen und Choreografien einstudiert. Bereits 2002 waren es fünf Gastgruppen und 1.500 Zuschauer, das steigerte sich auf 3.000 bis 4.000 Zuseher. Nach einer zweiten Rücktrittswelle hat sich 2017 der Vorstand neu organisiert.

