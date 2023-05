Tierklinik St. Pölten wird zum Premiumversorger im Zentralraum

Mit einem eingeschoßigen Bau startete die Tierklinik ihre Erfolgsgeschichte in St. Pölten 2019. „Wir haben eine Versorgungslücke im Zentralraum geschlossen“, sagt Thomas Wiebogen-Wessely, der die Klinik gemeinsam mit Marlis Wiebogen-Wessely führt. Die Erweiterung sei nun schneller als geplant nötig geworden. In 18 Monaten entstand der zweigeschoßige Zubau. Mit nunmehr 2.000 m² hat sich die Klinikfläche mehr als verdreifacht. „Als Klinik durften wir den Betrieb während des Baus nicht unterbrechen“, berichtet Wiebogen-Wessely, das sei nicht immer einfach gewesen. Beim Bau spielte Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, man wollte weg von der fossilen Energie. Die gesamte Tierklinik wird nach einigen Tiefenbohrungen nun mit Erdwärme versorgt. Betrieben wird die Pumpe zum Teil mit Strom von der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, die auch an einen Speicher angeschlossen ist. „Die Geräte brauchen rund um die Uhr viel Energie, aber wir schaffen einen hohen Autarkiegrad. Das macht ökologisch und ökonomisch Sinn“, betont Wiebogen-Wessely.

„Wir haben als erste Tierklinik Europas ein MRT“

Bei der Ausstattung der Tierklinik setzen die Wiebogen-Wesselys auf höchste Qualität. „Wir haben als erste Tierklinik Europas ein MRT-Gerät. Die Investition war zwar hoch, aber die Qualität spricht für sich“, sind sie überzeugt. Auch in den anderen Bereichen ist die Klinik mit neuen Geräten bestens ausgestattet. Im Juni wird der Computertomograph (CT) erneuert. In der Tierklinik stehen zwei Röntgenräume und drei Ultraschall-Räume zur Verfügung. Im zentralen Labor wird ein Großteil der Blutbefunde selbst vor Ort ausgewertet. Ein eigener Bereich für Physiotherapie und ein Bewegungspark im Außenbereich ergänzen das Angebot. Dort werden Tiere nach der OP wieder fit gemacht oder ältere Patienten unterstützt.

Derzeit besteht das Team der Tierklinik St. Pölten aus 14 Tierärzten, 14 tierärztlichen Ordinationsassistenten, vier Rezeptionisten, einer Reinigungskraft, einem Projektleiter und vier studentische Hilfskräften. „Wir setzen auch bei unserem Team auf ein gesundes Wachstum“, sagt Thomas Wiebogen-Wessely. In der Tierklinik werden auch Lehrlinge in zwei Lehrberufen ausgebildet: Bürokaufmann und Tierärztlicher Assistent. Tierärzte haben die Möglichkeit, sich hier für einen Fachbereich zu spezialisieren. Thomas Wiebogen-Wesselys Steckenpferd ist etwa die Onkologie. Marlis Wiebogen-Wessely ist Spezialistin im Bereich Kleintierchirurgie mit besonderem Interesse für Orthopädie, Traumatologie und Arthrologie sowie HNO-Chirurgie. Sie war eine der Chirurgen, die Katze Pauli nach einem Unfall Cyberbeine aus dem 3D-Drucker implantierten.

Landtagspräsident Karl Wilfing und zahlreiche Ehrengäste ließen sich die Eröffnung der Tierklinik nicht entgehen. Wilfing lobte in seiner Rede: „Danke für diesen Einsatz. Danke, dass ihr in jungen Jahren diese Investition tätigt. Das ist mit Risiko und viel Arbeitsaufwand verbunden.“

