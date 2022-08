Böheimkirchen: Paten für nigerianische Kinder gesucht

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Kingsley Uzor wurde in Nigeria geboren. 2014 kam er nach Österreich, seit 2017 leitet er als Moderator den Pfarrverband Böheimkirchen, Kirchstetten, Totzenbach und Maria Jeutendorf. Seiner Heimat blieb Uzor weiterhin verbunden. Mit dem Projekt „Kingstar Foundation Afrika“ will er Kindern in Nigeria den Schulbesuch ermöglichen.

Begleitung auf dem Ausbildungsweg: Foto und Berichte

Höhepunkt seiner Arbeit war die Eröffnung einer Schule im vergangenen September. „Als Schuldirektor in Nigeria musste ich oft die traurige Erfahrung machen, dass in den Klassenzimmern von einem Tag auf den anderen Plätze leer blieben. Die Eltern konnten das Schulgeld nicht mehr aufbringen“, so Uzor. Nun sucht er Paten, die Kinder auf ihrem Ausbildungsweg begleiten.

Die Patenschaft läuft mindestens ein Jahr. Die Paten erhalten ein Foto und einmal pro Jahr einen Bericht, der über den aktuellen Status des Patenkindes Auskunft gibt. „Auch für mich wäre ein Schulbesuch unmöglich gewesen, hätten mich nicht Paten unterstützt. Dafür bin ich unendlich dankbar“, so der beliebte Pfarrer.

Wer eine Patenschaft übernehmen möchte, kann den Jahresbetrag von 100 Euro auf das Konto mit dem IBAN AT53 3258 5000 0872 7562 überweisen, mit Angabe des vollständigen Namens und der Adresse. Weitere Informationen gibt es unter 0688/64450441 oder lazokings33@gmail.com.

