Ohne die Stimmen der VP beschloss der Gemeinderat die Prüfung der „Grünen Zone“ rund um das Krankenhaus. Im Oktober und November sollen die 34.000 Euro teuren Erhebungen herausfinden, ob die Dauerparkzone eine sinnvolle Lösung gegen die dort herrschende Stellplatz-Knappheit wäre. Die Anrainer werden dann voraussichtlich bei Veranstaltungen im März eingebunden.

„Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass Anrainer zur Kassa gebeten werden"

Während FP und Grüne die Erhebungen positiv sehen und gespannt auf das Ergebnis und die daraus resultierenden Möglichkeiten sind, ist für die VP die Studie mit der schrittweisen Einführung der „Grünen Zone“ gleichzusetzen. „Wir sprechen uns klar dagegen aus, dass Anrainer zur Kassa gebeten werden, um das Problem zu lösen“, fordert Gemeinderat Florian Krumböck „innovativere Ideen, um die Parkplatznot zu lösen“. Bürgermeister Matthias Stadler betont hingegen, dass die „Grüne Zone“ nicht um jeden Preis eingeführt werde. „Daher wird es Bürgerveranstaltungen geben. Wenn die Anrainer sie nicht wollen, kommt sie nicht.“

In der Tiefgarage unter dem neuen Haus C sind derzeit zwar noch viele Stellflächen frei, Dauerparkplätze sind dort aber nicht vorgesehen. Betreiber Christoph Dirtl rechnet trotzdem damit, dass die Garage bald voll sein wird. | NOEN

Für Bewohner der betroffenen Bereiche wie der Altomontegasse, der Kerensstraße oder der Matthias-Corvinus-Straße stehen die Schuldigen für die Parkplatznot fest, wie auch Schreiben an die NÖN zeigen: die Krankenhausmitarbeiter. Sie fordern diese daher auf, verstärkt die Parkhäuser zu nutzen. Das Parkhaus am Mühlweg, wo es Mitarbeiterrabatte gibt, ist allerdings bereits ausgelastet, es gibt eine Warteliste mit über 100 Namen, wie Betreiber Christoph Dirtl erklärt: „Wir haben 925 Parkplätze an Krankenhausmitarbeiter vergeben, obwohl wir vertraglich nur 350 müssten.“ Insgesamt 80 Prozent der Nutzer der Parkgarage arbeiten laut Dirtl im Spital.

Anrainer wie jene in der Matthias-Corvinus-Straße suchen oft vergeblich einen freien Parkplatz. | NOEN

Unter dem neuen Haus C gibt es derzeit zwar zu Spitzenzeiten noch zumindest 65 freie Parkplätze. Laut Dirtl sind dort aber keine für Mitarbeiter reserviert. „Die Garage ist noch neu. Ich rechne damit, dass sie spätestens in einem halben Jahr durch Patienten und Besucher bummvoll sein wird“, so Dirtl.

Hoffnung, dass das geplante Haus D die Parkplatznot lindert, dürfte es keine geben. Laut Landeskliniken-Holding ist darunter keine Tiefgarage geplant.