St. Pölten als neuer Lebensmittelpunkt

Der Neuzuwachs der Stadt St. Pölten erhielt eine Führung durch ihre Wahlheimat und konnte das Rathaus besichtigen, zudem war Zeit für ein persönliches Gespräch mit Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Die Gründe für einen Umzug nach St. Pölten sind unterschiedlich.

Klaus Klughofer (40) entdeckte die Traisen für sich. Foto: Medienservice St. Pölten

Klaus Klughofer (40) zog der Liebe wegen nach St. Pölten. Als die Beziehung endete, blieb er hier, um seine Arbeitsstelle zu behalten. Mittlerweile hat er seine Lieblingsplatzerl – an der Traisen und am Viehofner See – gefunden.

Emmerich Weiderbauer (69) wohnte zuvor 58 Jahre in Melk. Foto: Medienservice St. Pölten

Auch Emmerich Weiderbauer (69) genießt das viele Grün. Gemeinsam mit seiner Frau ist er von Melk in die Landeshauptstadt gezogen – in eine Wohnung mit guter Lage zum Radfahren. Einen Bezug habe er schon immer zu St. Pölten gehabt, auch wenn er viele Jahre als Gemeinde- und Stadtrat in Melk und als niederösterreichischer Landtagsabgeordneter tätig war.

Elina Mujic (43) hat mit ihrer Familie ein neues Zuhause gefunden. Foto: Medienservice St. Pölten

Durch reinen Zufall fand Elina Mujic (43) mit ihrer Familie den Weg nach St. Pölten. Die Speditionskauffrau und ihr Ehemann wurden auf ein Wohnhausprojekt aufmerksam. Die Wohnung mit Garten überzeugte sie schließlich. Außerdem betont Mujic die Nähe zu Wien, welches schnell mit dem Zug erreichbar ist und so für sie einen kurzen Arbeitsweg garantiere. Ein Auto braucht die Familie in St. Pölten nicht.