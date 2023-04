FH-Team erforscht Einsatz von Extended Reality im Gesundheitswesen

Ein neues Forschungsprojekt an der FH St. Pölten widmet sich dem Einsatz von Extended Reality und Eye-Tracking im Gesundheitswesen.

Immersive extended Reality (XR) wird im kommenden Jahrzehnt die innovativsten Entwicklungen im Gesundheitswesen vorantreiben, sind sich Fachleute einig. Zwei wichtige Anwendungsbereiche für XR-Technologien sind kostengünstige, klinische und paraklinische Schulungen und interaktive, virtuelle Umgebungen für Personen in Therapie und Rehabilitation. Digitale Gesundheitsanwendungen können zudem den Trend zur personalisierten Medizin unterstützen.

XR als Motor für Entwicklungen im Gesundheitswesen

„Um sich in diese Richtung zu entwickeln, müssen XR-Umgebungen zu intelligenten Systemen werden, die sich an Benutzerinnen und Benutzer anpassen. Ein objektives Feedbacksystem, das auf kognitiv und physiologisch relevanten, digitalen Biomarkern basiert, bietet eine Grundlage für diese Anpassung“, sagt Vanesse Leung , Senior Researcherin am Center for Digital Health and Social Innovation der FH St. Pölten.

Augmented Reality in der Rettungsausbildung und der Sturzprävention

Im Projekt EyeQTrack untersucht Leung XR-Technologien in zwei Anwendungsfällen: der Fehlervermeidung bei der XR-Ausbildung von Rettungsdiensten und der Sturzprävention für Parkinson-Patientinnen und -Patienten in der VR-Motor-Rehabilitation.

EyeQTrack nutzt moderne Bildverarbeitung, quantitative Analyse und maschinelles Lernen beziehungsweise künstliche Intelligenz, um Information über kognitive und emotionale Reaktionen aus Eye-Tracking-Datenströmen handelsüblicher immersiver XR-Technologien zu gewinnen. Leung erklärt: „Wir schaffen die Wissensbasis für robustes, adaptives XR-Feedback, indem wir Erkenntnisse für Trainings- und Therapieumgebungen aus Augendaten über das Stressniveau, die kognitive Belastung, die Müdigkeit und den Aufmerksamkeitszustand von Nutzer*innen ziehen.“

Aufbau eines interdisziplinären Netzwerks

Das Projekt kombiniert mehrere etablierte Forschungs- und Lehrbereiche an der FH St. Pölten: Extended Reality, maschinelles Lernen/Künstliche Intelligenz, motorische Rehabilitation sowie Pflege- und Rettungsdiensttraining. Um Innovation zu fördern, verbindet EyeQTrack Personen aus dem Gesundheitswesen und der Industrie sowie ein interdisziplinäres Forschungsteam.

Ziel des Projekts sind die Entwicklung spezifischer Anwendungsfälle, die mittelfristige Expansion durch Spin-off-Projekte und Kooperationen sowie der Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems aus Expertise, Partnerinnen und Projekten innerhalb von sechs Jahren.

Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Programmschiene COIN Aufbau. Sie hat das Ziel, Forschungs- und Technologie-Infrastrukturen von Forschungseinrichtungen zu verbessern und sie in ihrer Funktion für Unternehmen zu stärken.

Forschungsforum der Österreichischen Fachhochschulen

Am Mittwoch, 19., und Donnerstag, 20. April, findet das Forschungsforum der Österreichischen Fachhochschulen unter dem Motto „Connecting Research“ an der FH St. Pölten statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird das Center for Artificial Intelligence der FH St. Pölten offiziell eröffnet.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.