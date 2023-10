Erfolg für den Wagramer Michaelikirtag

Stolz eröffnete Vereinsvorsitzende Renate Gamsjäger den neunten Michaelikirtag im Stadtteil Wagram. Nach drei Jahren Pause startete die Veranstaltung des Wagramer Verein für Events, kurz WAVE, dieses Mal auf der Unterwagramerstraße und am Michaelplatz. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen nutzten das schöne Wetter, um die Veranstaltung zu genießen.

Rund 40 Stände boten alles, was das Herz eines jeden Kirtagfreundes höher schlagen lässt. Neben guter Verköstigung durch Spanferkel, Langos, Baumkuchen und Co, boten auch Gärtnereien, Handwerker, Käsemacher, ein Lavendelbauer und viele mehr ihre Waren an.

Und auch die jüngsten Gäste kamen nicht zu kurz. Bei der Feuerwehr St. Pölten-Wagram konnte man mit einem Feuerwehrschlauch spritzen, und auch ein Kinderkarussel, eine große Luftrutsche und Trampoline standen bereit.