Hager taufte Sankt Pöltner*in Brot nach wenigen Stunden wieder um

Anfang der Woche machte die Bäckerei Hager Schlagzeilen mit der neuen Namensgebung ihres beliebten Sankt Pöltner Brots: Das sollte von da an zur Sankt Pöltner*in werden. Doch die Reaktionen auf Social Media ließen kein gutes Haar an der Werbekampagne. Und so ruderte Chef Wolfgang Hager kurze Zeit später zurück. Dazu gab es auch ein Posting samt Video auf Facebook. „Wir haben leider Gottes Mist gebaut“, sagt Hager darin unter anderem. Die Reaktionen auf das Posting fielen gemischt aus, manche begrüßen den (Rück)-schritt, andere verstehen die Entschuldigung nicht.

In einer Aussendung erklärt die Bäckerei die Entscheidung ausführlicher: „Unser Ziel war es, die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, die hinter den Rohstoffen und dem Handwerk stehen, vorzustellen. [...] In einem humorvollen Augenzwinkern zur aktuellen Debatte in der Landesregierung, wollten wir die grammatikalische Richtigkeit bei den Vorstellungen unterstreichen. [...} Wir haben jedoch gelernt, dass unser Versuch, auf eine spielerische Art und Weise auf unsere Region und ihre Menschen hinzuweisen, für einige als Teilnahme an einer kontroversen Debatte missverstanden wurde.“

Die Sankt Pöltner*in wurde wieder zum Sankt Pöltner und der Slogan „Die Zeiten gendern sich. Unser Brot auch" lautet nun „Die Zeiten ändern sich. Unsere Liebe zur Region bleibt." Die bereits produzierten „St. Pöltner*in Brot“-Oblaten will Hager mit Hinblick auch Nachhaltigkeit nicht entsorgen. Außerdem teasert er eine Idee für die Zukunft samt Gewinnspiel an, verrät aber noch nicht mehr dazu.