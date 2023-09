Wertstoffzentren in St. Pölten nehmen wieder Kleinmengen an Bauschutt

Kaum zu überhören war der Aufschrei nach der jüngsten Änderung in den Wertstoffzentren (WSZ) der Stadt. Kurzfristig hatte der Magistrat Tafeln aufgestellt, dass bei den WSZ in St. Pölten auch keine Haushaltmengen mehr von Bauschutt, Rigips und Eternit abgegeben werden dürfen. Der Unmut war so groß, dass die Stadt nun einlenkte und zur alten Regelung zurückkehrte. Damit ist die Abgabe in Kleinstmengen wieder möglich.

Umgestellt worden war das System, um es der landesweiten Regelung anzupassen, so die Erklärung des Magistrats. In der Landeshauptstadt sei das Angebot zur Entsorgung von Kleinmengen gut angenommen worden, im Unterschied zu kleinen Gemeiden, wo dies seit Längerem nicht mehr möglich ist. Daher hat St. Pölten dieses Angbot wieder eingeführt. „Nach einer Evaluierungsphase und Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie politischen Gesprächen wird diese Regelung wieder aufgehoben und die Entscheidung rückgängig gemacht“, heißt es dazu.