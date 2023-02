Ziel Klimaneutralität: St. Pölten ist eine von sechs Pionierstädten

Im letzten Jahr setzte die Landeshauptstadt einige Schritte Richtung Klimaschutz. Im Rahmen des Projekts „Fit4UrbanMission“ erstellte sie mit Expertinnen und Experten eine Klimarahmenstrategie. Ende Oktober folgte die Bewerbung als Pionierstadt mit der Mission, klimaneutral zu werden.

Alle Fraktionen stimmten im Vorjahr geschlossen für die Bewerbung. Jetzt kam die Förderzusage: St. Pölten erhält neben Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Villach zwei Millionen Euro, um notwendige Kapazitäten und Kompetenzen aufzubauen, wie etwa durch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unmittelbar an entsprechenden Klimaneutralitätsmaßnahmen arbeiten sollen.

„Ich freue mich sehr, dass wir zu den ersten Städten in Österreich zählen, die den Weg in eine grüne Zukunft aufbereiten.“ Bürgermeister Matthias Stadler

Die Mission „Klimaneutrale Stadt“ unterstützt österreichische Städte dabei, durch Forschung und Innovation noch schneller klimaneutral zu werden. Das Klimaschutzministerium (BMK) sowie der Klima- und Energiefonds stehen dabei als wichtige Kooperationspartner zur Seite.

„Unser Ministerium arbeitet eng mit den Städten zusammen, um optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Gemeinsam schreiben wir urbane Erfolgsgeschichten im Zeichen der erforderlichen Energie- und Mobilitätswende“, betont Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Mit dem Masterplan stp*25|50 sowie der Klimarahmenstrategie 1.0 sei bereits das Fundament für die Mission erarbeitet worden. „Die Bewerbung war also eine logische Konsequenz und ich freue mich sehr, dass wir zu den ersten Städten in Österreich zählen, die den Weg in eine grüne Zukunft aufbereiten“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler und dankt „der visionären Arbeit von Carina Wenda von der Abteilung für Stadtentwicklung“, die federführend an der Bewerbung beteiligt war. Jetzt werden die nächsten Schritte geplant.

Gemeinsam geht’s weiter

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.