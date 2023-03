Stadt St. Pölten sucht Grund für gemeinsame Radlberg-Wehr

Die Idee stammt von den Feuerwehren. „Weil es Sinn macht“, sagt Feuerwehr-Stadtrat Walter Hobiger. In geheimen Abstimmungen loteten die Freiwilligen Feuerwehren Unter- und Oberradlberg die Stimmung unter den Mitgliedern bezüglich einer Fusion aus. „Der Großteil stimmte dafür, das hätten wir nicht erwartet“, betont Hobiger. Auch Unterabschnittskommandant und Kommandant der FF Unterradlberg Stefan Kassubek bestätigt die Bestrebungen zu fusionieren. Einen Zeitplan für die Durchführung gebe es aber noch nicht. Die Stadt sichert jedoch Unterstützung zu.

Foto: GoogleStreetview

Die Idee trugen die Wehren bereits letztes Jahr bei der Jahreshauptversammlung an Hobiger heran. Derzeit ist die Stadt bereits auf Grundstückssuche. Viele Grundstücke seien in Privathand. „Wir werden ein neues Feuerwehrhaus bauen, in dem beide Wehren Platz finden. Sobald dieses Haus steht, erfolgt die Zusammenlegung“, skizziert Hobiger die weitere Vorgehensweise. Die Zusammenlegung soll aber Synergieeffekte für den wachsenden Stadtteil Radlberg bringen. „Das Gewerbegebiet ist nicht zu unterschätzen. Da macht es Sinn, die Kräfte zu bündeln“, so der Feuerwehr-Stadtrat. Außerdem sind Kinder- und Jugend-Feuerwehr derzeit zwischen den Feuerwehren aufgesplittet. Die sollen dann ebenfalls von der „neuen“ Feuerwehr gemeinsam betreut werden.

