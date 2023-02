Zuschaueransturm bei Umzug in Markersdorf

Selbst das durchwachsene Wetter am Fasching-Sonntag konnte die Stimmung der über 1.000 Besucher nicht trüben – sie waren schlichtweg begeistert vom Faschingsumzug in Markersdorf. Nicht weniger als 18 Gruppen haben Organisator Anton Samassa und sein engagiertes Team zusammengetrommelt. Und so zogen Schlümpfe, Gallier, Wikinger, Höhlenmenschen und viele mehr durch die Straßen Markersdorfs, ehe am Ende dann im Ortszentrum kräftig gefeiert wurde. „Es ist schön zu sehen, wie die Gemeinschaft bei uns wirklich gelebt wird“, freute sich auch Bürgermeister Fritz Ofenauer.

