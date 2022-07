Zwei Einsätze für die Wagramer Floriani

Werbung

Wenn die Feuerwehr gebraucht wird, dann ist sie zur Stelle: Am Freitag rückten die Wagramer Floriani gleich zwei Mal aus, am Morgen zu den Wagramer Hochhäusern.

In einer Wohnung bestand der Verdacht, dass die darin lebende Dame einen Unfall erlitten hätte. Die Tür war aber verschlossen. Polizei und Rettung forderten daher die Feuerwehr zur Öffnung an. Das war aber dann gar nicht mehr nötig, denn die Polizisten konnten einen Schlüssel zu Wohnung auftreiben. Zwischenzeitlich stellte sich aber heraus, dass die Dame, von der man annahm, dass sie in Notlage sei, sich gar nicht in der Wohnung befand.

Lenker krachte in mehrere Autos

Gegen Mittag der nächste Alarm: Mitten in Wagram war ein Pkw in zwei geparkte Autos und ein weiteres Fahrzeug gekracht. In der ersten Meldung war von einer eingeklemmten Person die Rede, weshalb zur Feuerwehr St. Pölten-Wagram noch die Kameraden der FF St. Pölten-Stadt ausrückten, falls ein zweiter hydraulischer Rettungssatz nötig sei. Dieser wurde dann gar nicht mehr gebraucht, denn der Lenker war glücklicherweise doch nicht eingeklemmt. Die Rettung kümmerte sich, als die Feuerwehr eintraf, bereits um zwei Verletzte. Die Floriani nahmen dann die Bergung der beschädigten Fahrzeuge vor.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.