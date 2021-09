„Ein Schulneubau ist unbedingt erforderlich – aus zweierlei Gründen“, informiert Schulreferentin Sabine Hippmann. „Zum einen ist die Sanierung der Volksschule Süd teurer als ein Neubau und zweitens fehlen bei der Volksschule Nord circa 300 Quadratmeter für die Mittelschule, die nach einer Auslagerung der Volksschule zur Verfügung stünden.“

Das ist das Ergebnis der Raumbedarfskommission des Amts der NÖ Landesregierung. Fünf Jahre sind Zeit, um eine Lösung zu finden.

Ex-ÖSPAG oder Freibad als mögliche Standorte

Die Vision der Vizebürgermeisterin vom Neubau teilt nach gemeinsamen Überlegungen auch Bürgermeister Rudolf Ameisbichler. Zwei Standorte wären theoretisch möglich: am ehemaligen ÖSPAG-Gelände, wobei es aber keine klare Auskunft zur Verfügbarkeit und den Bedingungen gebe. Und beim Freibad, wo der Schulneubau wahrscheinlicher sei.

In die Überlegungen miteinbezogen werde eine völlige Neugestaltung des Bereichs vom Minigolfplatz über Parkplatz und Dreifachturnhalle bis zur Musikschule, eventuell auch der Umkleidekabinen des Freibades und des Badeingangs.

Sanierung brächte auch Schulcontainer

„Die Gesetze haben sich geändert, viele Synergien sollen in Unterrichtsräumen zusammengefasst werden“, erklärt Ameisbichler. „Die Sanierung der Volksschule Süd steht daher in keinem tragbaren wirtschaftlichen Verhältnis zu einem Neubau. Außerdem müsste dann eine Auslagerung in Container stattfinden.“

Für den Neubau stünden 10.500 Quadratmeter bereit. Beim Kauf eines neuen Areals gebe es keine Förderung, daher spreche alles für einen Neubau auf vorhandenem Areal. Dann seien alle Volksschulklassen an einem zentralen Standort in einer verkehrslosen Zone vereint.

Synergien würden sich auch im architektonischen Verband mit der Musikschule ergeben – mit zusätzlicher Förderung. Die Dreifachturnhalle, deren Zustand nicht mehr zeitgemäß ist, „wird weggeputzt“, so die Gemeindevertreter. Eine Sporthalle mit zwei Turnsälen für den Schulsportbetrieb, die mitgefördert werden, soll kommen und ein dritter Saal ohne Förderung.

„Die Nutzung soll der Öffentlichkeit mit zumutbaren Bedingungen möglich gemacht werden“, so Bürgermeister und Vize. Das Areal soll als Ganzes für die Planung betrachtet werden: sowohl Neubauten wie Altbauten. Parkbad, Musikschule, Sporthalle und Schulen sollen einen „Campus“ für Bildung und Sport bilden.

Beschluss für Studie im September geplant

Der Auftrag für eine Planungsstudie soll in der Gemeinderatssitzung im September an die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) vergeben werden, „um die Optionen auf dem Gelände ausloten zu können“, so Hippmann.

Danach folgen Architektenbewerb, Ausschreibung sowie Finanzierungskonzept.