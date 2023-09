Bravissimo in St. Pölten zog tausende Menschen an - Hier die Bilder!

Tolle Stimmung herrschte beim Straßenkunst-Festival Bravissimo in der St. Pöltner Innenstadt. Internationale Acts zeigten ihr können an fünf Standorten und begeisterten das zahlreich erschienene Publikum. Dicht gedrängt bei den Vorstellungen kamen Groß und Klein ins Staunen, wenn die Belgierin Pauline Zoé im Reifen mit unglaublicher Körperspannung ihre Kunststücke vorführte, das Trio Wise Fools Frauenpower in der Luft zeigte mit mutigen Stürzen in die Tiefe oder bei der Feuershow von All in two aus Ungarn ein brennender Würfel durch die Luft wirbelte.

Musik und Komik-Einlagen fehlten heuer genausowenig wie Mitmachstationen. So konnte man am Domplatz selbst Kunststücke ausprobieren, jonglieren, Teller drehen oder sich am Diabolo beweisen. Egal, ob Alt oder Jung, viele probierten neue Dinge aus und sahen dabei glücklich aus. Auch bei der Akrobatik-Mitmachstation am Rathausplatz war einiges los, denn auch dort konnte man Artistenluft schnuppern.