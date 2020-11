Seit Dienstag ist Österreich wieder im Lockdown: Der Handel bleibt zwar geöffnet, jedoch müssen etwa Gasthäuser zusperren. Neu ist die Ausgangsbeschränkung zwischen 20 und 6 Uhr.

Die NÖN hat sich umgehört, wie die Bürgermeister im Bezirk in dieser Zeit den Kontakt mit ihren Bürgern halten und wie die Gemeindegeschäfte während des Lockdowns weitergeführt werden. Interessant gestaltet sich auch der St. Pöltner Wahlkampf in Zeiten von Lockdown und Ausgangsbeschränkungen.

Stadler steht im Internet Rede und Antwort

„Ich vermisse gemütliche Veranstaltungen und ungezwungene Gespräche“, sehnt sich St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler wieder nach einer Zeit ohne Corona. Er „kompensiert“ dies mit regelmäßigen Marktbesuchen, „selbstverständlich mit dem nötigen Abstand“, so der Bürgermeister. Rede und Antwort steht er den St. Pöltnern bei Live-Übertragungen im Internet über soziale Netzwerke.

Verändert hat sich der Alltag auch für Pyhras Bürgermeister Günter Schaubach seit den Corona-Maßnahmen. Die Kommunikation sei wesentlich schwieriger geworden. Statt dem direkten Zusammentreffen setzt die Gemeinde auf mehr Information auf der Gemeindehomepage, in der Gemeindezeitung und der NÖN. „Somit wissen die Bürger weiterhin, was vor sich geht und was sich im Gemeindeamt und im Gemeinderat tut“, erklärt Schaubach.

Im Amt sei es in den letzten Monaten deutlich ruhiger geworden. Der Austausch mit anderen Bürgermeistern erfolge mittels Videokonferenzen, auch „wenn das persönlich natürlich besser funktioniert“, so Schaubach.

Bürgermeister sind auch im Lockdown bürgernah

Der persönliche Austausch fehlt auch Böheimkirchens Bürgermeister Johann Hell. „Als Bürgermeister ist man nie amtsfrei. Daher ist jeder Einkauf, ein Besuch im Café oder ein Gasthausbesuch auch immer eine Möglichkeit, direkt mit dem Bürgermeister in Kontakt zu treten“, gibt sich Hell bürgernah.

Seine Kontakte zur Bevölkerung sieht Wilhelmsburgs Bürgermeister Rudolf Ameisbichler auch durch die Corona-Krise ungebrochen: „Ich bin per Mail oder Telefon erreichbar.“

Eine im April eingerichtete Hotline hat sich bei den Wilhelmsburgern in der Corona-Zeit etabliert. Einkaufen, Rezepte besorgen und Medikamente von der Apotheke abholen, Hunde Gassi führen – das alles wird über die Hotline organisiert und im Lockdown wiederbelebt. Jüngere Mitbürger oder gar Gemeindebedienstete erledigen Wege für ältere Wilhelmsburger. Das sorgt bei all der Distanz doch für menschliche Nähe.

Kreativität bei Sprechstunden gefragt

Selbst in Quarantäne befindet sich aktuell Markersdorfs Bürgermeister Fritz Ofenauer. Die Amtsgeschäfte führt er derweil von zu Hause aus mit Laptop und Telefon. Nach dem Ende der Quarantäne will er aber auch wieder persönliche Sprechstunden abhalten. „Gegen Voranmeldung, mit Abstand und Maske“, will Ofenauer auf Nummer sicher gehen.

In Stössing vereinbart Bürgermeister Rupert Hobl Termine im Freien: „Das Gebot der Stunde heißt, flexibel und vorsichtig zu sein.“ Kastens Amtskollege Josef Denk sieht seine Gemeinde auch auf den zweiten Lockdown gut vorbereitet: „Wir werden wieder einen Bringdienst für Medikamente, Einkäufe und Essensversorgung aus den Gasthäusern organisieren.“

Herausfordernd ist der Lockdown vor allem im Wahlkampf. Die Spitzenkandidaten der St. Pöltner Parteien suchen nach Lösungen, um ihr Ohr trotz Abstand nah bei den Bürgern zu haben. Ende Jänner wird der Gemeinderat gewählt. Vizebürgermeister Matthias Adl nutzt dabei digitale Möglichkeiten und das Telefon. „Aber auch persönliche Begegnungen am Markt und zu anderen Gelegenheiten werden zum Austausch genutzt“, so Adl.

Otzelberger setzt auf Telefon, Grüne auf „Grünen Café“

Statt seine Wähler in Lokalen zu treffen, greift FPÖ-Spitzenkandidat Klaus Otzelberger ebenfalls zum Telefon. Aber auch über soziale Medien hält er Kontakt zu über 5.000 Menschen. Bei Sprechstunden hat er derzeit weniger zu tun. „Die Bürger haben Angst und kommen deshalb weniger.“

Offline sowie online wollen die Grünen Kontakt zu Wählern halten. Vor allem mit ihrem „Grünen Café“ wollen sie punkten. „Es ist uns während der Corona-Pandemie gelungen, ein regelmäßiges Austauschformat zu etablieren“, erklärt Parteisprecherin Christina Engel-Unterberger.

Auch der persönliche Austausch soll bald wieder möglich sein, sofern es die Corona-Maßnahmen erlauben. Ende November eröffnen die Grünen in der Wiener Straße neben dem Narrenkastl ein Dialogbüro.