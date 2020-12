Jeden Mittwoch wird bis zur Wahl am 24. Jänner ein Spitzenkandidat beim NÖN-Wahl-Talk zu Gast sein. Dieses Mal sitzt ab 18 Uhr die Nummer eins der Grünen Christina Engel-Unterberger im roten NÖN-Sessel und stellt sich im Live-Stream den Fragen der NÖN und der Leser.

Am 23. Dezember wird Klaus Otzelberger von der FPÖ und am 30. Dezember Matthias Adl von der ÖVP der Einladung folgen. Am 6. Jänner läuft das Interview mit Bürgermeister Matthias Stadler. Einen Überblick liefert die Diskussionsrunde mit allen Spitzenkandidaten am 13. Jänner.