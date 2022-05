36 Einsätze in nur zwei Wochen für die St. Pöltner Stadtfeuerwehr

Werbung LFS Pyhra Anzeige Von Kälberwettlauf bis Firmenpräsentationen

Von 2. bis 15. Mai wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt zu insgesamt 36 Einsätzen alarmiert. Darunter waren vermehrt Brände, wie Keller- oder Wohnungsbrände, Fahrzeugbrände oder Kleinbrände, sowie eine Menschenrettung nach einem Verkehrsunfall und ein Technischer Hilfseinsatz mit der Teleskopmastbühne nach einer Explosion in einem Chemiebetrieb im Industriegebiet in Krems.

Insgesamt waren bei den 36 Einsätzen 232 Mitglieder für 293 Einsatzstunden aktiv. Dabei wurden 550 Kilometer mit den Einsatzfahrzeugen zurückgelegt.

Hier ein Überblick über die aufsehenerregendsten Einsätze:

3. Mai: Am Bahnhof St. Pölten stand eine Sitzbank vor der Libro-Filiale in Flammen.

4. Mai: Die Mitglieder der Stadtfeuerwehr rückten zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in eine Wohnhausanlage im Umfeld der Feuerwehrzentrale aus.

Aus einer Wohnung im Erdgeschoss war eine leichte Rauchentwicklung wahrnehmbar, weswegen die Bewohner 122 verständigten. Glücklicherweise konnte beim Betreten der Wohnung festgestellt werden, dass es sich bei der vermeintlichen Verrauchung um Wasserdampf handelte.

5. Mai: Explosion in Kremser Chemiebetrieb: Die St. Pöltner Teleskopmastbühne wurde am Abend zu einem Technischen Hilfseinsatz nach der Explosion in einem Chemiebetrieb im Kremser Industriegebiet alarmiert.

Der Einsatz der mit 54 Meter Nennrettungshöhe deutlich höher langenden Teleskopmastbühne war aufgrund der vor Ort gebotenen Einsatzhöhe erforderlich. Sechs Mitglieder standen für fünf Stunden bis in den nächsten Morgen im Einsatz zur Unterstützung der Feuerwehrmitglieder vor Ort.

10. Mai: Wohnungsbrand in Viehofen: In Viehofen stand eine Wohnung in Vollbrand, über die jeweiligen Balkone breitete sich das Feuer nach oben aus. Mit einem umfassenden Löschangriff unter Einsatz von mehreren Atemschutztrupps, konnte schon nach 30 Minuten Brand aus gegeben werden.

13. Mai: An diesem Tag hatten die Mitglieder der Stadtfeuerwehr gleich mehrere Einsätze ab zu arbeiten, darunter eine Menschenrettung nach Verkehrsunfall in Oberradlberg. Außerdem musste in der Früh ein in einer Bahnunterführung steckender LKW aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der Unfall führte zu Verzögerungen auf der Westbahnstrecke.

