Vollbild

FB

ABD0062_20230315 - WIEN - …STERREICH: Der burgenlŠndische LH Hans Peter Doskozil im Rahmen einer Sitzung des SP…-PrŠsidiums am Mittwoch, 15. MŠrz 2023. Heute findet das SP…-PrŠsidium und ein anschlie§ender Parteivorstand der SP… statt. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER ABD0066_20230315 - WIEN - …STERREICH: Der burgenlŠndische LH Hans Peter Doskozil im Rahmen einer Sitzung des SP…-PrŠsidiums am Mittwoch, 15. MŠrz 2023. Heute findet das SP…-PrŠsidium und ein anschlie§ender Parteivorstand der SP… statt. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER ABD0067_20230315 - WIEN - …STERREICH: Der burgenlŠndische LH Hans Peter Doskozil im Rahmen einer Sitzung des SP…-PrŠsidiums am Mittwoch, 15. MŠrz 2023. Heute findet das SP…-PrŠsidium und ein anschlie§ender Parteivorstand der SP… statt. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER ABD0068_20230315 - WIEN - …STERREICH: Der burgenlŠndische LH Hans Peter Doskozil im Rahmen einer Sitzung des SP…-PrŠsidiums am Mittwoch, 15. MŠrz 2023. Heute findet das SP…-PrŠsidium und ein anschlie§ender Parteivorstand der SP… statt. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER

1 /4