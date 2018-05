Gemeinsam mit Tochter Florentina hat Peter Hofbauer für das Schloss Weitra Festival eine Neufassung des klassischen „Fledermaus“-Stoffes entworfen. Auf die musikalischen Höhepunkte der Strauß-Operette wird dabei nicht verzichtet und dem komödiantischen Kern wird in großem Ausmaß Rechnung getragen:

Schon im kammerspielartigen ersten Akt wird mit Augenzwinkern die Dreiecksbeziehung eines gutbürgerlichen Ehepaares mit dem ehemaligen Gesangslehrer der Dame exponiert. Ebenso unterhaltsam geht es im zweiten Akt zu, einer Soirée, auf der die Akteure die Verwirr- und Verwicklungsspielchen auf die Spitze treiben. Schließlich gipfelt das Durcheinander im dritten Teil, in dem ein Gefängnis zur Ausnüchterungszelle der Sehnsüchte und Leidenschaften wird.

Als Trost bleibt ein selbstvergessenes Leben „im Feuerstrom der Reben“. Denn „glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist“. Das klingt fast schon wie eine Hommage an den resignativen Zug der österreichischen Seele ...

Die Fledermaus, also die Königin der klassischen Operette, erscheint 2018 in Weitra in neuem Gewand. Als musikalische Komödie kehrt sie zu ihrem Ausgangspunkt zurück: Denn schon im Jahr 1871 hatte die ursprüngliche Vorlage als Verwicklungskomödie in Paris Premiere – drei Jahre bevor Johann Strauß mit diesem Stoff seinen fulminanten Eintritt in die Welt der Operette feiern konnte.

Die Besetzung besticht durch eine Mischung aus erfahrenen DarstellerInnen, wie Dunja Sowinetz, Alfred Pfeifer oder Ronny Kuste, auf der einen sowie jungen Talenten, wie Volksopern-Solistin Juliette Khalil, Bernhard Viktorin, Eric Lingens, Georg Leskovich, Pippa Galli oder Franziska Hetzel, auf der anderen Seite.

