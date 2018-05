Mit der Sommernachtsgala eröffnet Grafenegg traditionell die Saison – diesmal mit dem maltesischen Tenor Joseph Calleja und einem mitreißenden Galaprogramm mit Meisterwerken der Klassik.

Gleich darauf findet zum ersten Mal die Grafenegg Academy statt. Die Sommerkonzerte bieten wieder eine Palette großer Stars und wunderbarer Musiker, etwa Thomas Hampson, Daniela Fally, Elisabeth Kulman, Bernarda Fink, Neeme Järvi, oder Dennis Russell Davies.

Die Tickets kosten nur 28 Euro, Rasenplätze gibt’s um zehn 10 Euro (und dazu 50 Prozent Ermäßigung für alle unter 26 Jahren).

Die Eröffnung des Festivals findet am 17. August mit Benjamin Brittens „War Requiem“ in Starbesetzung statt. Damit wird an das Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren gedacht.

Das Festival insgesamt bietet ein mehr als umfangreiches Angebot – mit Sonntags-Matineen, dieses Jahr zum Beispiel mit Kammermusik vom Steude Quartett, dem Hagen Quartett und Opernarien von Publikumsliebling Juan Diego Flórez.

Dazu gibt es wieder Préludes, Einführungen, Late Night Sessions, aber auch ganz neu: Am Sonntagnachmittag wird der Park musikalisch bespielt.

Höhepunkte sind Klavierkonzerte des künstlerischen Leiters Rudolf Buchbinder – er spielt Werke von Grieg, Beethoven und Mozart.

Zu erleben sein werden Spitzenorchester wie etwa die Sächsische Staatskapelle Dresden, das Mariinsky Orchester St. Petersburg oder die Wiener Philharmoniker, dazu Dirigenten wie Valery Gergiev und Franz Welser-Möst, als Solistinnen und Solisten kommen neben anderen Hélène Grimaud, Nikolaj Znaider, Hilary Hahn und Olga Peretyatko.