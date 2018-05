Neben den bewährten Publikumslieblingen der letzten Jahre, wie Sigrid Brandstetter, Terry Chladt, Thomas Dapoz und Peter Groißböck, wird das Ensemble heuer hochkarätig ergänzt durch Stefan Bleiberschnig, Judith Jandl, Max Niemeyer, Marina Petkov und Katharina Dorian. | Daniela Matejschek

Eine aberwitzige, diabolische Story, verpackt in 40 Welthits der Rock- und Popgeschichte, neu gemixt und fein gewürzt mit deutschsprachigen Songs. So treffen illustre Gestalten aufeinander, schreiten geheimnisvolle Wesen zu ihrem Walk on the wild side, wären Prinzen gerne Millionär, versuchen es Maniacs mit Gemütlichkeit und trauern so manche, denn gestern hat sie’s Glück verlassen. Alles in allem eine vielversprechende Rezeptur für eine dynamische Show über himmlische Wesen, teuflische Listigkeiten, listige Teufel und über wundervolle Welten.