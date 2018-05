Lustiges und Trauriges, Spannendes und Schönes … der Theatersommer lockt wieder nach Niederösterreich. Für jeden Geschmack ist etwas mit dabei.

Märchensommer Poysbrunn

„Die kleine Meerjungfrau – Neu erfischt!“ steht von 5. Juli bis 26. August am Programm.

Die NÖN verlost Familypackages (Datum frei wählbar).

www.maerchensommer.at

Sommerspiele Melk

Im Sommer lockt unter anderem „Luzifer“ von 14. Juni bis 4. August.

Die NÖN verlost Karten für die Vorstellung am 15. Juni.

Ebenfalls zu sehen ist „Hells Bells“, und zwar von 5. Juli bis 14. August. Hier gibt es Karten für 26. Juli.

www.sommerspielemelk.at

Sommerspiele Schloss Hunyadi

Reigen von Arthur Schnitzler ist von 20. bis 22. Juni zu sehen – Karten gibt es für die Vorstellung am 22. Juni.

Und: „Marlowes Romeo und Julia auf Kreta“ läuft von 27. bis 29. Juni. Hier werden Karten für 29. Juni verlost.

www.sommerspiele-schloss-hunyadi.at

Kultursommer Laxenburg

„Stille Nacht“ heißt es von 17. Juni bis 19. August. Gewinnen Sie Karten für 23. Juni, 24. Juni, 30. Juni oder 14. Juli!

www.kultursommerlaxenburg.at

Festspiele Stockerau

„Viel Lärm um nichts“ gibt es hier von 26. Juni bis 4. August. Karten werden für 28. Juni, 29. Juni, 5. Juli sowie 6. Juli verlost.

www.festspiele-stockerau.at

Bühne Baden

Diesen Sommer beehren „Die Lustige Witwe“ von 23. Juni bis 2. September, „Der Bettelstudent“ von 14. Juli bis 31. August sowie „Bonnie & Clyde“ von 28. Juli bis 7. September.

Die NÖN verlost Karten für „Die Lustige Witwe“ am 1. Juli, „Der Bettelstudent“ am 22. Juli und „Bonnie & Clyde“ am 1. August.

www.buehnebaden.at

Nestroy Spiele Schwechat

In Schwechat heißt es diesen Sommer „Zu ebener Erde und erster Stock“ von 30. Juni bis 4. August.

Karten gibt es für die Vorstellungen am 3. Juli, 11. Juli, 20. Juli, 21. Juli und 1. August.

www.nestroy.at

Kinder.Musical.Sommer Niederösterreich

„Ritter Rost feiert Weihnachten“ und zwar von 4. Juli bis 5. August.

Und: Die NÖN verlost Familypackages für 4. Juli.

www.kindermusical-sommer.at

Sommerspiele Perchtoldsdorf

„Ernst ist das Leben“ lautet das Motto von 27. Juni bis 28. Juli.

Karten gibt es für 4. Juli zu gewinnen.

www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at

Burgarena Reinsberg

„Pippi Langstrumpf“ sorgt hier am 8. sowie am 14. Juli für Begeisterung.

Die NÖN verlost Karten für 8. Juli.

www.burgarena.reinsberg.at

Festspiele Gutenstein

„Der Verschwender“ ist von 11. Juli bis 5. August zu sehen.

Karten gibt es für 10. Juli, 13. Juli sowie 20. Juli.

www.raimundspiele.at

Seefestspiele Mörbisch

„Gräfin Mariza“ können Operettenfans von 12. Juli bis 25. August erleben.

Zu gewinnen gibt es Karten für die Premiere am 12. Juli sowie die Vorstellung am 19. Juli.

www.seefestspiele.at

Festival Retz

Hier dreht sich heuer von 5. bis 22. Juli alles um „Die Pilger“.

Gewinnen Sie Karten für die Vorstellung am 12. Juli sowie Karten für die Autorenlesung von Paulus Hochgatterer am 6. Juli!

www.festivalretz.at