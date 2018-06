Der Theatersommer lockt wieder nach Niederösterreich. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Sommertheater Mödling

„Jedermann“ lockt hier von 7. Juli bis 11. August. Die NÖN verlost Karten für 18. Juli, 25. Juli und 1. August.

www.theater-moedling.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Für welchen Termin möchtest du Karten gewinnen? 18. Juli 25. Juli 1. August

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Klassikfestival Schloss Kirchstetten

Gioachino Rossinis „Der Barbier von Sevilla“ steht von 4. bis 18. August am Programm. Gewinnen Sie Karten für 11. und 14. August! Darüber hinaus gibt es Karten für „Symphonic Rock“ am 19. Juli und „Klassik unter Sternen“ am 21. Juli.

www.schloss-kirchstetten.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Wofür möchtest du Karten gewinnen? „Der Barbier von Sevilla“ für 11. August „Der Barbier von Sevilla“ für 14. August „Symphonic Rock“ am 19. Juli „Klassik unter Sternen“ am 21. Juli.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Musicalsommer Winzendorf

„3 Musketiere“ stürmen die Open-Air-Bühne im Steinbruch in Winzendorf. Von 6. bis 29. Juli. Zu gewinnen gibt es Karten für 19. Juli und 22. Juli.

www.musicalsommer-winzendorf.at

Gewinnspiel „3 Musketiere“ locken von 6. bis 29. Juli. Zu gewinnen gibt es Karten für die Musical-Vorstellungen am 19. Juli und für 22. Juli. Bitte einloggen um mitspielen zu können. Wann möchtest du die „3 Musketiere“ sehen? 19. Juli 22. Juli

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Wachaufestspiele Weißenkirchen

„Das Geheimnis der 3 Tenöre“ ist von 17. Juli bis 25. August zu sehen. Karten gibt es für 20. Juli, 22. Juli und 29. Juli. Danach stehen „Geschichten aus dem „Wienerwald“ am Programm, von 31. August bis 9. September. Hier können Theaterfans Karten für 2. September gewinnen.

www.wachaufestspiele.com

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Wofür möchtest du Karten gewinnen? „Das Geheimnis der 3 Tenöre“ am 20. Juli „Das Geheimnis der 3 Tenöre“ am 22. Juli „Das Geheimnis der 3 Tenöre“ am 29. Juli „Geschichten aus dem Wienerwald“ am 2. September

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Schlossfestspiele Langenlois

Carl Zellers Oper „Der Vogelhändler“ ist von 19. Juli bis 5. August zu sehen. Die NÖN verlost Karten für 4. August sowie Startreff-Karten für 20. Juli.

Darüber hinaus gibt es Karten für die „Sommernacht der Operette“ am 26. Juli zu gewinnen.

www.schlossfestspiele.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Gewinne Karten für die Schlossfestspiele Langenlois! „Der Vogelhändler“ am 4. August „Der Vogelhändler“ am 20. Juli inkl. Startreff-Karten „Sommernacht der Operette“ am 26. Juli

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Musical Sommer Teatro

„Alice im Wunderland“ schaut im Stadttheater Mödling vorbei: von 18. Juli bis 6. August. Die NÖN verlost Familypackages für die Vorstellungen am 21. Juli, 25. Juli, 29. Juli, 1. August, 2. August und 3. August.

www.teatro.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Gewinne Karten für den Musical Sommer Teatro! Familypackage für den 21. Juli, 25. Juli, 29. Juli, 1. August, 2. August und 3. August. Familypackage für den 25. Juli Familypackage für den 29. Juli Familypackage für den 1. August Familypackage für den 2. August Familypackage für den 3. August

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Festival Schloss Weitra

„Die Fledermaus“ bringt Stimmung von 6. Juli bis 5. August. Sie können Karten für 22. Juli, 16 Uhr, gewinnen!

www.schloss-weitra.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Gewinne Karten für 22. Juli! Teilnehmen

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Oper Burg Gars

Giacomo Puccinis Oper „Tosca“ wartet diesen Sommer in der Burg Gars. Von 12. Juli bis 4. August. Karten gibt es für 22. Juli und 25. Juli.

www.burg-gars.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Wir verlosen Tickets! 22. Juli 25. Juli

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Musicalsommer Amstetten

„Rock of Ages“ heißt es von 17. Juli bis 11. August. Die NÖN verlost Karten für 22. Juli und am 26. Juli sowie Karten für den Startreff am 25. Juli.

www.musicalsommeramstetten.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Gewinne Tickets! 22. Juli 26. Juli Startreff am 25. Juli.

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

operklosterneuburg

Diesen Sommer dreht sich im Stift Klosterneuburg alles um „La Traviata“, von 7. Juli bis 3. August. Karten werden für 26. Juli verlost.

www.operklosterneuburg.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Karten werden für 26. Juli verlost! Teilnehmen

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Sommernachtskomödie Rosenburg

„Monsieur Claude und seine Töchter“ ist von 28. Juni bis 5. August zu sehen. Karten gibt es für 29. Juli zu gewinnen.

www.sommernachtskomoedie.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Karten gibt es für 29. Juli zu gewinnen. Teilnehmen

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Felsenbühne Staatz

„Les Misérables“ gibt es von 20. Juli bis 11. August zu erleben. Verlost werden Karten für die Zusatzvorstellung am 9. August.

www.felsenbuehne-staatz.at

Gewinnspiel Bitte einloggen um mitspielen zu können. Verlost werden Karten für die Zusatzvorstellung am 9. August. Teilnehmen

Ich stimme den Datenschutzbestimmungen zu. Weiter

Festspiele Berndorf

„Boeing Boeing“ lautet das Motto von 1. August bis 2. September. Karten werden für die Vorstellung am 30. August verlost.