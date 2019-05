Egal ob Komödie, Drama oder Musical – der Theatersommer Niederösterreich hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Sommernachtskomödie Rosenburg (Kennwort „Rosenburg“). „Amadeus“ steht von 27. Juni bis 4. August am Programm. Die NÖN verlost Karten (Datum frei wählbar).

www.sommernachts komoedie-rosenburg.at

Märchensommer Poysbrunn (Kennwort „Poysbrunn“). „Das Dschunglebuch – neu gebrüllt“ wird von 4. Juli bis 25. August gespielt. Die NÖN verlost Familypackages (Datum frei wählbar).

www.maerchensommer.at

Sommerspiele Schloss Sitzenberg (Kennwort „Sitzenberg“). Von 1. bis 23. Juni lockt „Der Schwierige“ nach Sitzenberg. Für die Vorstellung am 8. Juni gibt es Karten zu gewinnen.

sommerspiele.schloss-sitzenberg.at

Schloss Hunyadi (Kennwort „Maria Enzersdorf“). „Musik und Kabarett im Stift“ gibt es von 20. bis 29. Juni sowie von 3. bis 12. Juli. Die NÖN verlost Karten für: Angelika Niedetzky (21. Juni), Dieter Chmelar (27. Juni), BlöZinger (28. Juni), RaSumOvsky Bläseroktett (5. Juli), TrioVanBeethoven (9. Juli) aron quartett (11. Juli), Wiener Damenkapelle Johann Strauß (12. Juli).

www.mariaenzersdorf.gv.at

Kultursommer Laxenburg (Kennwort „Laxenburg“). Das „Traumschiff“ ankert von 16. Juni bis 18. August und „Alles läuft schief“. Mitspielen und Karten gewinnen!

www.kultursommerlaxenburg.at

Sommerspiele Melk (Kennwort „Melk“). Von 19. Juni bis 3. August steht „Babylon“ am Programm. Die NÖN verlost Karten für die Vorstellung am 21. Juni. Von 10. Juli bis 14. August dreht sich alles um „Fly me to the moon“. Karten gibt es für den 25. Juli zu gewinnen.

www.sommerspielemelk.at

Nestroy Spiele Schwechat (Kennwort „Schwechat“). In Schwechat heißt es diesen Sommer von 29. Juni bis 3. August „Wohnung zu vermieten“. Die NÖN verlost Karten für die Termine: 5., 10., 16. und 27. Juli sowie 2. August.

www.nestroy.at

Festival Schloss Weitra (Kennwort „Weitra“). „Die lustige Witwe“ steht von 5. Juli bis 4. August am Programm. Gewinnen Sie Tickets für die Vorstellungen am 6. Juli (15 Uhr) oder am 2. August (19.30 Uhr).

www.schloss-weitra.at

Festspiele Gutenstein (Kennwort „Gutenstein“). „Brüderlein fein“ gibt es von 11. Juli bis 4. August zu sehen. Die NÖN verlost Karten für die Vorpremiere und den 1. August.

www.raimundspiele.at

Wachaufestspiele Weißenkirchen (Kennwort „Weißenkirchen“). Von 16. Juli bis 24. August steht „Keine Ruh‘ für’s Donauweibchen“ am Programm. Die NÖN verlost Karten für 21. und 28. Juli, 4. und 15. August. „Der Bockerer“ wird von 30. August bis 8. September gezeigt. Karten gibt es für 1. und 6. September zu gewinnen.

www.wachaufestspiele.com

Musicalsommer Amstetten (Kennwort „Amstetten“). Von 17. Juli bis 17. August wird es gruselig bei der „Rocky Horror Show“. Für den 23. und 28. Juli gibt es Karten zu gewinnen. Fans können für 23. Juli einen Startreff ergattern!

www.musicalsommeramstetten.at

Felsenbühne Staatz (Kennwort „Staatz“). „Der Graf von Monte Cristo“ kommt von 26. Juli bis 17. August auf die Felsenbühne. Für den Termin am 1. August verlost die NÖN Karten.

www.felsenbuehne-staatz.at

Klassikfestival Schloss Kirchstetten (Kennwort „Kirchstetten“). „Die Italienerin in Algier“ wird von 3. bis 17. August gespielt. Karten gibt es für die Oper am 9. und 14. August, für Symphonic Rock am 22. August und für Klassik unter Sternen am 24. August zu gewinnen.

www.schloss-kirchstetten.at

Festspiele Berndorf (Kennwort „Berndorf“). „Wenn schon, denn schon“ steht von 1. August bis 1. September am Programm. Die NÖN verlost Karten für 10. August.

www.buehnen-berndorf.at

Oper Burg Gars (Kennwort „Gars“). „Fidelio“ kommt von 18. Juli bis 10. August nach Gars. Gewinnen Sie Karten für die Vorstellung am 25. Juli!

www.operburggars.at