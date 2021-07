Dort tanzen die Scheinwerfer durchs Publikum, dort rockt die Band (ein Hit: Christian Frank und seine Mannen) im ersten Stock. Und dort singt sich seit letzter Woche eine die Seele aus dem Leib: Gloria Estefan (eine Wucht: Myrthes Monteiro).

Als broadway-bunte Music-Show hat Neo-Intendant Alex Balga die Geschichte von Amerikas Dance-Diva zwischen Kuba und Miami inszeniert, und dabei auch noch Liebe, Leid, Geld und (Gesellschafts-)Politik zwischen Samba und Glamour gepackt. Großartig das Ensemble, grandios die Nebenrollen (Frank van Hengel als Emilio, Jacqueline Braun als Mama, Erika Mottl als Consuelo), glitzernd die 260 (!) Kostüme (Aleksandra Kica).

Fazit: Kleine Szenen und große Gefühle aus dem Leben einer Diva –Musical at its best!