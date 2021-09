Max Mayerhofer, David Czifer und Mara Koppitsch legen sich ordentlich ins Zeug, um die hintergründige Komödie von Jura Soyfer auf die Bühne zu stellen. Apropos Bühne: Als Ausstattung dienen lediglich drei rote Klappsessel.

Regisseur Peter Pausz setzt auf Powerplay, die drei Mitwirkenden schlüpfen in Windeseile von einer Rolle in die nächste. Jedenfalls eine gute Stückwahl. „Sieh den Menschen an der Macht! Dieser lobt Dich! Aber sage, Ist’s noch der, den Du erdacht, Herr, an Deinem sechsten Tage?“, heißt es in der Moritat vom Paradies, entstanden 1936, gültig leider auch 2021. Museums- und Parkeintritt sind im Ticket inkludiert!

Fazit: Gesellschafts- und Technologiekritik im Schloss – eine durchaus reizvolle Konstellation. -eb-