Nach 23 Ehejahren soll eine Affäre her, mit den drei Kandidatinnen dafür läuft aber so ziemlich alles schief. Zur Auswahl: die kühle Nymphomanin Helene (Julia Cencig), die aufgedrehte Schauspielerin Bobbi Michele (Adriana Zartl) und die depressive Jeanette (Sonja Romei).

Aus der Affäre wird nichts, aber Branko lernt fürs Leben. Witzige Dialoge, großartige Schauspieler, grelle Kostüme und gute Musik in den Szenenwechseln sowie am Schluss machen die Komödie aus. Unterhaltsam? Auf jeden Fall! Das Publikum im Filmhof Wein4tel in Asparn/Zaya bestätigte das mit vielen Lachern.

Fazit: Wilde und schnelle Komödie, gut besetzt und höchst unterhaltsam.