Kunstraum: Wake Words

Sich bewegende Eisberge, minutenlange Atemgeräusche, eine Kegelbahn, Sprachanalyse, Probleme von Spracherkennungssoftwares, Geflüchtete, die Sprachproben abgeben müssen – in der Schau, die insgesamt 20 Künstlerinnen und Künstlern und die so genannte Golden Pixel Cooperative in einer ungewöhnlichen Schau vereint, kann man lange Zeit verbringen. Nur die Töne im Raum lenken trotz Kopfhörer etwas ab.

Fazit: Sehr intensive Erfahrung, die eine ganz andere Art der Konzentration verlangt!