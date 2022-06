Konzert-Kritik: Ensemble Castor

Und wenn dann dort – im paradiesischen Gartensaal des Schlosses Pielach, wo die Melker Barocktage am Pfingstsonntag „auf Landpartie“ gingen – noch alte Töne blühen, in kleinen, feinen Sonaten und Toccaten mit ganz viel „Fantazie“ in den Sätzen, dann geht’s fast nicht besser.

Da pizzt das (Barock-)Cello des Linzer Ensembles Castor, während die (Barock-)Geige trillert, da schwelgt das Cembalo und zwitschert die (zweite) Geige.

Und das von strahlendem C-Dur bis seufzendem g-moll und von Henry Purcell bis Niccola Matteis oder Matthew Locke.

Fazit: Ein fantastischer Ausflug in einen Paradiesgarten.