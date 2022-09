Konzert-Kritik: Hot Pants Road Club

Zum 30-Jahr-Jubiläum des Hot Pants Road Club gab’s richtig viel tanzbaren Funk und Soul aus der Bandgeschichte und ein paar Anekdoten wie der Strafzettel durch Trompetenspielen am Steuer.

Die Kultband mit den oberösterreichischen Wurzeln gehört ärztlich verordnet, so viel gute Laune braucht das Land. Die Soloparts der grandiosen Musiker (ganz besonders Max the Sax) und die witzigen Mini-Choreografien waren ebenfalls ein Highlight. Da wurde die Bühne im Hof kurzerhand zur „Funky Side of Town“ erklärt.

Fazit: Fresh, frech und funky. Eine große Freude!