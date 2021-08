Wie bei Norberto Bertassis „Little Women“. Die kommen in der Mödlinger Europahalle heuer so aufmüpfig und so vorlaut, aber auch so sanft und verträumt daher, dass es eine Freude ist.

Und die spielen, von der Jüngsten (Aresu Eskandari als kleine Amy) bis zum Ältesten (Peter Faerber als Mr Laurence), so grandios, dass einem auch in knapp drei Stunden nicht langweilig wird. Flott und frech, anrührend und aufmunternd ist diese Familien-Frauen-Geschichte. Und ganz schön stark ist sie – wie die „kleinen Frauen“ – auch.

Fazit: Frauen und Freiheit zwischen Reifröcken und Vorurteilen –großes (kleines) Theater !