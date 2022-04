Grafenegg Konzert-Kritik: Camerata Salzburg

Lesezeit: 2 Min EB Ewald Baringer

War am Ostersonntag mit Komponist und Pianist Fazil Say im Grafenegger Auditorium zu Gast – mit Mozart und mehr: die Camerata Salzburg. Foto: Pia Clodi

O stern in Grafenegg ist immer eine feine Sache – so auch diesmal, als Pianist Fazil Say eigene Werke, aber auch Mozart mit den Salzburgern im Auditorium musizierte.