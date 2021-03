Nicht mit Haydn, aber mit Dvořák. Und mit einem, der mit seiner Academia schon oft in Hainburg konzertiert hat: Allegro-Vivo-Leiter Vahid Khadem-Missagh. Mit kleiner Besetzung (Khadem-Missagh und Christoph Koncz an den Geigen, Thomas Selditz an der Bratsche) und großen Gefühlen kamen Antonin Dvořáks „Romantische Stücke“ und Terzett da daher, zärtlich und stürmisch, wie der frühe Frühling und die erste Liebe. Und als Draufgabe gab’s noch ein übermütiges Solisten-„Happy Birthday“…

Fazit: Dvořák für Romantiker und ein Ständchen für eine Gesellschaft – sehr (nach-)hörenswert!

-mf-