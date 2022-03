Theater-Kritik: „Herr Grillparzer ...“

„... fasst sich ein Herz und fährt mit einem Donaudampfer ans Schwarze Meer“: Das vor 22 Jahren uraufgeführte Zweipersonenstück von Erwin Riess ist nun in den Kasematten gelandet und wird dort in Form einer „szenischen Skizze“, will heißen als inszeniertes Lesetheater, im unterirdischen Gewölbe präsentiert.

Lesezeit: 2 Min EB Ewald Baringer