Doch eine Leiche in der Suite des Ministers lässt alles entgleiten. Ray Cooneys Farce wird in Kobersdorf von Andy Hallwaxx in Szene gesetzt, der vor Jahren schon „Die lustigen Weiber von Windsor“ in Klosterneuburg unterhaltsam inszenierte.

Im Kobersdorfer Schloss schlägt Intendant Wolfgang Böck als Minister lügnerische Pirouetten, Alexander Jagsch als Sekretär fällt da nur noch die Kinnlade runter. Als Ingredienzien kommen neben der Sekretärin und ihrem Mann noch die Gattin des Ministers und der schusselige Hoteldirektor dazu.

Fazit: Kobersdorf hat heuer alles, was Sommertheater braucht!