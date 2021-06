Die sang Webers Agathe so süß wie eine Nachtigall, die sang Verdis Leonora so leidenschaftlich wie ein Mezzo, und die sang Lehárs „Giuditta“ so verlockend, dass man sie gleich küssen wollte, diese „Lippen“.

Riesig besetzt und bestens disponiert NÖs Tonkünstler-Orchester, glänzend gelaunt Chefdirigent Yutaka Sado, der bei Gershwins „Cuban Overture“ gleich mittanzte, sehnsuchtsvoll Pianist Rudolf Buchbinder mit Schumanns a-moll-Konzert.

Und: Märchenhaft die (digitalen) Pusteblumen und Feuervögel, die da über den Wolkenturm flogen.

Fazit: Eine märchenhafte Gala mit einer verlockenden Sopranistin.