Barocktage Melk: Finale

Dort tanzten am Sonntag Henry Purcells Elfen übermütig unter der engelbewachten Kuppel der Melker Stiftskirche, bevor der König (nämlich „King Arthur“) mit Hirten und Hornpfeifen einzog. Dazwischen bat der grandiose (Kammer-) Concentus unter Stefan Gottfried an Orgel und Cembalo zu Pavane und Chaconne und zauberte Purcells wunderbare „Musick for a while“ für eine Weile alle Sorgen weg.

„Welch eine Freude!“: Barocktage-Intendant und Star-Tenor Michael Schade sprach und sang zum Abschluss in der Melker Stiftskirche. Foto: Daniela Matejschek Daniela Matejschek

Gebetet wurde ganz am Schluss auch noch, mit dem Intendanten als Tenor-Solisten, der sich fast wie ein Altus anhörte, bevor die Seele sich zur Ruhe bettete, in den Armen des Herrn der Welt.

Fazit: Wenn der Concentus mit den Elfen Reigen tanzt –ein fantastisches Finale!