Konzert-Kritik Lunz am See: Eröffnung der Wellenklänge

Lesezeit: 2 Min Claudia Christ

Eröffneten die 25. Jubiläumsausgabe der Lunzer Wellenklänge, natürlich auf der Seebühne: Yasmo und ihre Klangkantine. Foto: Theresa Pewal

D as Festival in Lunz am See feiert heuer sein 25. Jubiläum. „Mut und Gerechtigkeit“ lautet das Motto.