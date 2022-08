Tulln: Götterklang trifft Donaugold

Die Fortsetzung des Klassikspektakels hatte einiges in petto. Diesjähriger Stargast war Tenor Piotr Beczała, der gerade noch bei den Salzburger Festspielen Radames in der „Aida“ sang und in Tulln „Celeste Aida“ zum Besten gab.

Heldentenor Andreas Schager begeisterte wie bereits im Vorjahr mit dem Schmiedelied. Dass Max Bruchs Violinkonzert in g-Moll zu einem von Lidia Baichs Lieblingsstücken zählt, spürte man bei ihrem Auftritt deutlich. Ein vergnügtes Operetten-Medley gab es noch zum Schluss. Das Grande Finale blieb aber aus. Trotz wunderbarer Momente schien es so, als ob das Pulver schon letztes Jahr verschossen wurde.

Fazit: Ein spätsommerlicher Traum mit großen Gefühlen.