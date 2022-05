Festival-Kritik: Donaufestival

Mit Julian Warner in zweifacher Ausformung startete der erste Festivaltag: Seine Installation „The Kriegsspiel“ in der Sandkiste war ein großer Anziehungspunkt. In blasmusikalischer Begleitung als „Fehler Kuti“ zog er anschließend durch die Kunsthalle.

Aufgeschüttete Erde fand man in den Österreichhallen: Ula Sickles Choreographie „The Sadness“ beschäftigte sich mit der Perspektivlosigkeit der Jugend. „Fire Hip-Hop“ kündigte die gut gelaunte MC Yallah an.

Davor noch donnernde und lärmende Beats beim britischen Produzenten Helm. Zum Abschluss gab es von Soap&Skin wunderschöne Coverversionen.

Fazit: Der erste Festivaltag im Zeichen der Melancholie.