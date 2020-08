Am Pult der Academia Allegro Vivo verströmte Festivalleiter Vahid Khadem-Missagh freudigen Optimismus. Das diesjährige Motto „molto appassionato“ wird bis 20. September das Waldviertel beleben, das Publikum zeigte sich schon beim Auftakt in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd und in der Barockbibliothek Altenburg dankbar für die leidenschaftliche Realisierung des – etwas adaptierten – Programms.

Fazit: Musik ist eben doch ein unersetzliches Vademecum für die Seele.